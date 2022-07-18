Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez düğün sonrası yataktan paylaştı

Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in evliliği gündeme bomba gibi düştü. Çift ortak bir açıklama yayınladı ve "Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk.

Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik" açıklamasında bulundu.

Jennifer Lopez, 'eğlenceli ve rahat' törenin ardından makyajsız selfiesini paylaştı. Yatağın içinde poz veren Lopez yeni alyansını da takipçilerine göstermiş oldu.

Jennifer Lopez evlilik sonrası soyadını Affleck olarak değiştirmeye de karar verdi.



