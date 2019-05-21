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Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 21.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Alper Ateş'in sunumuyla ekranlara gelen eğlenceli bilgi yarışması Ben Bilirim'de Seyit Onbaşı sorusuna verilen cevaplar pes dedirtti...

  1. Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı heykeli dikilen bir Türk askeridir?" sorusuna verilen cevaplar izleyicileri çılgına döndürdü.

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Yarışmacılardan Onur Bey öncelikle "Şehit Onbaşı uyduruyorum biraz ama" dedi...

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Bir diğer yarışmacı Sezgin Bey ise "Ben de atıcam Behiç Onbaşı" dedi.

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Nursel Hanım "Necip Onbaşı" dedi.

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Mithat Bey "Mithat Onbaşı" dedi.

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Yarışmacılar doğru cevabı bir türlü bulamayınca Sunucu Alper Ateş devreye girdi ve "Çanakkale'ye gittiğimizde heykelini görürüz. 275 kiloluk topu kaldıran isimdir, tarihte çok önemli yeri vardır." dedi.

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1 harf daha açılda tüyo da verildi ama butona basan Onur Bey tam bilecek tamam derken tekrardan yanlış cevap verdi ve "Selim Onbaşı" dedi.

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Mithat Bey ise sonunda "Seyit Onbaşı" diyerek cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ben Bilirim alper ateş

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