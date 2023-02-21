Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'den 'deprem' vurgusu: "Bu saatte aniden uyanıp..."

Pelin Akil, bugün saat 04.25 sıralarında sosyal medya hesabı üzerinden 'deprem' paylaşımında bulundu. Son olarak Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde canlandırdığı Firuze Turan karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu depremzedelerin yaşadığı durumu işaret ederek üzüntüsünü dile getirdi.
Pelin Akil, Hatay'da 6 kişinin hayatını kaybettiği 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu saatte niden uyanıp sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak; sıcak yatağından utanmak...
Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi...
Yalnız olmadığımı biliyorum!"