Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10 Ocak ATV yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü ile ilgili araştırmalar hızlandı. Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği dizi için 'bu akşam yeni bölüm var mı?' gibi konular internette sıkça araştırılıyor. Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca)'ün devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını almasını konu alan dizi oldukça yoğun takip ediliyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 16. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizi saat 20.00'de başlayacak. Bu sezonun yeni işlerinden olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca başrolde. Cezayir Türk karakterini canlandıran Kaynarca, sevenlerinden bu dizi ile de tam not almış görünüyor.
00:20 Kuruluş Osman
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam