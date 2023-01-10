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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10 Ocak ATV yayın akışı

10.01.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı merak ediliyor. Dizilerin yeni yıl arasına girmesiyle birçok dizi yeni bölüm yayınlamıyordu. Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu sezon yayın hayatına başladı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte dizi ile ilgili merak edilen bilgiler...

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10 Ocak ATV yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü ile ilgili araştırmalar hızlandı. Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği dizi için 'bu akşam yeni bölüm var mı?' gibi konular internette sıkça araştırılıyor. Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca)'ün devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını almasını konu alan dizi oldukça yoğun takip ediliyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI?

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 16. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizi saat 20.00'de başlayacak. Bu sezonun yeni işlerinden olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca başrolde. Cezayir Türk karakterini canlandıran Kaynarca, sevenlerinden bu dizi ile de tam not almış görünüyor.

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10 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

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Anahtar Kelimeler:
Ben Bu Cihana Sığmazam Oktay Kaynarca karakteri

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