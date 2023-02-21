Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 21 Şubat Atv yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümleri ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yayınlanmamıştı. Uzun süredir televizyon kanallarında diziler ve programlar yerine deprem özel yayınları var. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü bu akşam Atv yayın akışında yer alıyor. Ancak konu hakkında yeni bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisine yer alacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ:

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek?

Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

ATV 21 ŞUBAT 2023 YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

02:35 Bir Küçük Gün Işığı

04:50 Hercai

