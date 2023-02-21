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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 21 Şubat Atv yayın akışı

21.02.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından televizyon kanallarında diziler kaldırılmış yerine deprem özel yayınları yapılmıştı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? İşte 21 Şubat 2023 Atv yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 21 Şubat Atv yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümleri ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yayınlanmamıştı. Uzun süredir televizyon kanallarında diziler ve programlar yerine deprem özel yayınları var. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü bu akşam Atv yayın akışında yer alıyor. Ancak konu hakkında yeni bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisine yer alacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ:

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek?

Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 1

ATV 21 ŞUBAT 2023 YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
02:35 Bir Küçük Gün Işığı
04:50 Hercai

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