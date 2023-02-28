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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 28 Şubat 2023 Atv yayın akışı

28.02.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümünün bu akşam ATV'de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin AKil ve Pelin Uluksar gibi oyuncuların yer aldığı ATV'nin popüler dizisinin 20. bölümü için geri sayım devam ediyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam 20. yeni bölüm ne zaman? İşte 28 Şubat 2023 Atv yayın akışı...

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? 28 Şubat 2023 Atv yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü merak konusu oldu. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğpe gitti. Öte yandan dizilerin yeni bölümleri bu hafta itibarıyla ekrana gelmeye başladı. ATV izleyicileri Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümü için internette araştırma yapıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüne ilişkin detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam da Atv yayın akışında yer alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ:

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek?

Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 3

28 ŞUBAT SALI 2023 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
02:35 Bir Küçük Gün Işığı
04:50 Hercai

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