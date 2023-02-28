Ben Bu Cihana Sığmazam'da flaş ayrılık iddiası! Oktay Kaynarca'nın vurulduğu sahne ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bir süredir ekrana gelmeyen Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 20. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde ise Oktay Kaynarca’nın vurulacağı sahne büyük ses getirecek.

CEZAYİR VURULUYOR

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca vurulacak. Kaynarca’nın diziye veda edip etmeyeceği ise merak konusu.

Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Cezayir'in vurulma sahnesinden ilk fotoğraf geldi. Cezayir ezeli düşmanı Tatavlalı (Engin Benli) tarafından vurulacak.

ASTRONOMİK RAKAMLI YENİ TEKLİF

Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif aldığı da konuşuluyor.

Projeye sıcak bakan Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği de iddialar arasında. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım genel hikayesini üstlenen Oktay Kaynarca dizide oyunculuk dışında yapımcılığına devam edecek.

