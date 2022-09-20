Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ilk bölümüyle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Birçok kişi arama motorlarında diziye ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kimler?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

ilk bölümüyle 20 Eylül günü saat 20.00'de ATV izleyicisiyle buluşacak.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu:

"Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.

Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır.

Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır..."

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Oktay Kaynarca - Cezayir Türk

Ebru Özkan Saban - Leyla Türk

Pelin Akil - Firuze Türk

Ali Seçkiner Alıcı - Kuran Baba

Işıl Yüesoy - Gülendam Türk

Hakan Karaha - Dumrul Bey

Ragıp Savaş - Atakan

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu - Elmas

Kerem Kupacı - Ethem Marna

