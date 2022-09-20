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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze Turan'ı Pelin Akil kimdir? Pelin Akil kaç yaşında, nereli?

20.09.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Firuze Turan karakteri ile karşımıza çıkacak olan oyuncu Pelin Akil'in biyografisi merak konusu oldu. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başlayacak. Diziyi izleyecek olan pek çok kişi dizi ve oyuncuları hakkında merak ettiklerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Turan kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Pelin Akil'in hayatı...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze Turan'ı Pelin Akil kimdir? Pelin Akil kaç yaşında, nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Pelin Akil'in hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil kimdir? Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk sinemasında ve tiyatrosunda rol alan ünlü oyuncu Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadıktan sonra Kurt Kanununu ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonra Seksenler dizisi ve Suskunlar dizisinde görülen ünlü oyuncu Kızıl Elma, Ne Münasebet ve Çember dizilerinde en sevilen karakterleri canlandırmıştır.

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Çember dizisinde tanıştığı Anıl Akil ile 2006 yılında evlenerek ikiz kız çocukları dünyaya getirmiştir. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden ikizlerinin komik video ve görüntülerini paylaşan Pelin ve Anıl Akil çifti örnek aile olarak gösterilecek mutlu bir hayat yaşar. Hayat arkadaşı Anıl Akil ile takipçilerine eğlenceli anılarımı paylaşmaktan hiç çekinmezler. Kariyerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bittin Sen, Keşif, Çember, Damat Takımı, Deli Așk, Aile İşi, Ne Münasebet, Saklı, Aşktan Kaçılmaz, Kızılelma, İnadına Yaşamak, Su ve Ateş, Ana (Kısa film), Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler, Kurt Kanunu, Arka Sıradakiler yapımlarında rol almıştır.

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