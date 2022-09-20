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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gülendam Türk'ü Işıl Yücesoy kimdir? Işıl Yücesoy kaç yaşında, nereli?

20.09.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Gülendam Türk karakterini canlandıran oyuncu Işıl Yücesoy'un biyografisi merak konusu oldu. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başladı. Diziyi izleyen pek çok kişi dizi ve oyuncuları hakkında merak ettiklerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Gülendam Türk kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gülendam'ı Işıl Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Işıl Yücesoy'un hayatı...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gülendam Türk'ü Işıl Yücesoy kimdir? Işıl Yücesoy kaç yaşında, nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Işıl Yücesoy'un hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gülendam Türk'ü Işıl Yücesoy kimdir? Işıl Yücesoy nereli ve kaç yaşında?

IŞIL YÜCESOY KİMDİR?

Ses sanatçısı; tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, tiyatro yönetmeni. Boy 1.68 m, kilo 73 kg. 2 Ekim 1945, Kırklareli doğumlu. İstanbul’da devam ettiği ortaokul öğrenimi boyunca altı yıl süreyle okulun voleybol takımının kaptanlığını yaptı. Liseyi bitirdiğinde Rasimpaşa Spor Kulübü tarafından transfer edildi, ancak sanat daha ağır basınca profesyonel spordan vazgeçmek zorunda kaldı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi alarak mezun olduktan sonra 1969 yılında Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 6 yıl sonra birtakım sorunlar nedeniyle işten ayrıldı. O günlerde gelen teklifleri değerlendirerek 1975 yılında şarkıcı olarak sahne almaya başladı. Kendi kurduğu müzik firması Orient Plak’tan çıkardığı bu albüm çıktığı hafta 100 bin satış rakamına ulaştı.

ışıl yücesoy

1981 yılında film sektörüne girdi. Sanatçı bu yıldan sonra pek çok dizi ve filmde yer aldıktan sonra 2004 yılında Çağan Irmak’ın yaptığı 2004 tarihli “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle yeniden ismini duyurmaya başladı.

Gazeteci ve yazar Tanju Cılızoğlu ile evliliğinden (1 Temmuz 1989) Meneviş adlı bir kız çocuğu annesidir. Bir süre ABD’de yaşayan sanatçı yeniden Türkiye’ye dönmüştür.

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ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Ben Bu Cihana Sığmazam (Gülendam, TV Dizisi 2022)

Ferhat ile Şirin (TV Dizisi 2019)

Aşk ve Mavi (Ali’nin annesi Refika, TV Dizisi 2016)

Hayat Mucizelere Gebe (Esma, TV Dizisi 2015)

Kara Para Aşk (2. Sezon, Nedret Hala, TV Dizisi 2014)

Unutursam Fısılda (Hanife'nin İleri Yaşı, Sinema Filmi 2014)

Yer Gök Aşk (3. Sezon, Hamiyet, TV Dizisi 2010-2012)

Prensesin Uykusu (Hayalet, TV Dizisi 2010)

Yol Arkadaşım (2 Sezon, Nalan, TV Dizisi 2008-2009)

Goncakaranfil (Babaanne, TV Dizisi 2008)

Zoraki Koca (Saadet, TV Dizisi 2007)

Rüya Gibi (İhya, TV Dizisi 2006)

Güz Yangını (Dila Hanım, TV Dizisi 2005)

Çemberimde Gül Oya (Sema, TV Dizisi 2004)

Korkuyorum Anne (Neriman, Sinema Filmi 2004)

Üvey Baba (Hanımağa, Azize, TV Dizisi 2000)

Bizim Sokak (TV Dizisi 1999)

Geçim Otobüsü (Gazeteci, Sinema Filmi 1984)

Sekiz Sütuna Manşet (TV Dizisi 1982)

Milcano (Sinema Filmi 1981)

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atv Işıl Yücesoy Oktay Kaynarca Pelin Akil Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam
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