Ben Bu Cihana Sığmazam'da gerçek kimliği Ateş Türk olan Burak Çelik, Jean Luc karakteriyle karşımıza çıkıyor. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla büyük beğeni toplayan Burak Çelik'in özel hayatı merak konusu oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Jean Luc'u Burak Çelik'in eski eşini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Yakışıklı oyuncu 2013 Best Model Of Turkey birincisi Ayşenur Özkan ile iki yıl aynı yastığa baş koymuş...

Ünlü oyuncu Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası ordulu, annesi ise göçmen ola of Turn oyuncu, 2013 Best Modelkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi seçildi. Yarışmada "En İyi Erkek Model" oldu.

Burak Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adımını attı. Ardından Hayat Sevince Güzel adlı dizinde Barış karakterine hayat verdi.

Söz dizisinde ise Selim karakteriyle seyircisinin karşısına çıktı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir rolünü canlandırdı.

2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı.

Oyuncu 2013-15 yılları arasında, 2013 yılında katılmış olduğu Best Best Model of Turkey birincisi Ayşenur Özkan ile evliydi.