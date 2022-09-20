Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner Alıcı kimdir? Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında, nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Ali Seçkiner Alıcı'nın hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner Alıcı kimdir? Ali Seçkiner Alıcı nereli ve kaç yaşında?

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?

Müzisyen, besteci, şarkıcı, oyuncu, müzik yapımcısı. 3 Temmuz 1965 tarihinde Kars'ta doğdu. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun oldu. 1989 yılına kadar müzik öğretmenliği yaptı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde, Halk Evleri Sanat Atölyelerinde toplu ve bireysel ses dersleri verdi. Devlet Çoksesli Korosu'nda görev almakta, aynı zamanda tiyatro oyuncusudur.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra 1993 yılından bu yana sinema dizilerinde oynamakta, bazılarının müzik yapımcılığını yapmaktadır. Bir Aile Hikayesi dizisinde hayat verdiği Şakir karakteri ile büyük çıkış yakalayan Ali Seçkiner Alıcı, yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Ben Bu Cihana Sığmazam (Kurban Baba, TV Dizisi 2022)

Kuş Uçuşu (Nuri, TV Dizisi 2022)

Oğlum (Hüseyin, TV Dizisi 2022)

Kurak Günler (Sinema Filmi 2022)

Bergen (Cevdet, Sinema Filmi 2022)

Yargı (Zafer Erguvan, TV Dizisi 2021-2022)

Beni Çok Sev (Apo, Sinema Filmi 2021)

Sabırsızlık Zamanı (Sinema Filmi 2021)

Kerr (Sinema Filmi 2021)

Between Two Dawns / İki Şafak Arasında (Orhan, Sinema Filmi 2021)

10 Bin Adım (Esnaf, TV Dizisi 2021)

50M2 (Azrail, TV Dizisi 2021)

Arıza (Hasan Kırbaş, TV Dizisi 2020-2021)

Sardunya (Nadir, Sinema Filmi 2020)

Dur Bak Dinle Geç (Kısa Film 2020)

Bir Aile Hikâyesi (Şakir Mutlu, TV Dizisi 2019)

Söz Senettir (İdris, Sinema Filmi 2019)

Şahsiyet (Naim, TV Dizisi 2018)

Bizim İçin Şampiyon (Hasan Karataş, Sinema Filmi 2018)

Yüz Yüze (TV Dizisi 2017)

Anons (Reha, Sinema Filmi 2017)

Komşu Köyün Delisi (Aşık Kalender, 2009)

Saksıdaki Ağaç (Aşık Deruni, TV Dizisi 2000)

Ferhunde Hanımlar (Eşber, TV Dizisi 1993)

