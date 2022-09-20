Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak?

Reyting rekortmeni olmaya aday yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hakkında detaylar merak edildi. Dizide Oktay Kaynarca 'Cezayir Türk', Ebru Özkan Saban ise 'Leyla Türk' rolüne hayat veriyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, hangi kanalda? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...
Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı 20.00'da ekranlarda yerini alacak.
Cezayir Türk köklü ve güçlü bir aileden gelir. Devlet için görev yapan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata adım atar. Yurtdışında süren operasyonlarda, yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Eşini ve ailesini özler ancak onlara yeniden dönemeyeceğini bilir. Firuze'ye aşık olup yeni bir aile kuran Türk, bir süre sonra deşifre olur.
Oktay Kaynarca-Cezayir Türk
Ebru Özkan Saban-Leyla Türk
Pelin Akil-Firuze Türk
Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba
Işıl Yücesoy-Gülendam Türk
Hakan Karahan-Dumrul Bey
Ragıp Savaş-Atakan
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas
Kerem Kupacı-Ethem Marna
Ziya Kürküt (Bekir)
Pelin Uluksar (Süheyla)
Mina Derman (Suna)
Batuhan Sezer (Ömer Asaf)
Değer Alp (Canan)
Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
Burcu Binici (Meltem)
Ömer Kurt (Kerim)
Mert Kırlak (George Bagnall)
Ahmet Yıldırım (Cafer)
Tanıl Yöntem (Canberk)
Doruk Öztürk (Şamil)
Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)
Melisa Duru Ünal (Mercan)
Aylar Melayeva (Sevim)
Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)
Işıl Yücesoy (Gülendam)
Okuyucu Yorumları 0 yorum