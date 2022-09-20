Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak?

Reyting rekortmeni olmaya aday yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hakkında detaylar merak edildi. Dizide Oktay Kaynarca 'Cezayir Türk', Ebru Özkan Saban ise 'Leyla Türk' rolüne hayat veriyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, hangi kanalda? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM HANGİ GÜN?

Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı 20.00'da ekranlarda yerini alacak.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Cezayir Türk köklü ve güçlü bir aileden gelir. Devlet için görev yapan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata adım atar. Yurtdışında süren operasyonlarda, yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Eşini ve ailesini özler ancak onlara yeniden dönemeyeceğini bilir. Firuze'ye aşık olup yeni bir aile kuran Türk, bir süre sonra deşifre olur.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca-Cezayir Türk

Ebru Özkan Saban-Leyla Türk

Pelin Akil-Firuze Türk

Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba

Işıl Yücesoy-Gülendam Türk

Hakan Karahan-Dumrul Bey

Ragıp Savaş-Atakan

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas

Kerem Kupacı-Ethem Marna

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)

