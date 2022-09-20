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Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak?

20.09.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca yer alıyor. Dizinin senaryosu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme tarafından kaleme alınıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, hangi kanalda? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak?

Reyting rekortmeni olmaya aday yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hakkında detaylar merak edildi. Dizide Oktay Kaynarca 'Cezayir Türk', Ebru Özkan Saban ise 'Leyla Türk' rolüne hayat veriyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, hangi kanalda? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM HANGİ GÜN?

Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı 20.00'da ekranlarda yerini alacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, hangi kanalda? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Cezayir Türk köklü ve güçlü bir aileden gelir. Devlet için görev yapan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata adım atar. Yurtdışında süren operasyonlarda, yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Eşini ve ailesini özler ancak onlara yeniden dönemeyeceğini bilir. Firuze'ye aşık olup yeni bir aile kuran Türk, bir süre sonra deşifre olur.

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, hangi kanalda? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca-Cezayir Türk
Ebru Özkan Saban-Leyla Türk
Pelin Akil-Firuze Türk
Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba
Işıl Yücesoy-Gülendam Türk
Hakan Karahan-Dumrul Bey
Ragıp Savaş-Atakan
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas
Kerem Kupacı-Ethem Marna
Ziya Kürküt (Bekir)
Pelin Uluksar (Süheyla)
Mina Derman (Suna)

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, hangi kanalda? Ben Bu Cihan'a Sığmazam saat kaçta başlayacak?

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)
Değer Alp (Canan)
Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
Burcu Binici (Meltem)
Ömer Kurt (Kerim)
Mert Kırlak (George Bagnall)
Ahmet Yıldırım (Cafer)
Tanıl Yöntem (Canberk)
Doruk Öztürk (Şamil)
Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)
Melisa Duru Ünal (Mercan)
Aylar Melayeva (Sevim)
Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)
Işıl Yücesoy (Gülendam)

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Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor? Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor?
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Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam
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