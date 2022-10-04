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Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta? Ben Bu Cihana Sığmazam gerçek hikaye mi?

04.10.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. 20 Eylül tarihinde yayına başlayan dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayın günü, saati ve gerçek bir hikaye olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta? Ben Bu Cihana Sığmazam gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler...

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman, saat kaçta? Ben Bu Cihana Sığmazam gerçek hikaye mi?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam konusuyla seyircileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başladı. Dizinin 3. bölümü olan yeni bölümü 4 Ekim Salı akşamı saat 20:00'de seyircisiyle buluşacak.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GERÇEK HİKAYE Mİ?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu kurgudur. Gerçek kişi ve olaylarla ilgisi bulunmamaktadır.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.

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