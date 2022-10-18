MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kimdir, kaç yaşında? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman nereli, sevgilisi var mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kimdir, kaç yaşında? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman nereli, sevgilisi var mı?

18.10.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam Suna hakkında birçok detay dizinin seyircileri tarafından araştırılıyor. Dizide Suna rolüne can veren Mina Derman'ın biyografisi, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak konusu oldu. Genç ve başarılı oyuncu Mina Derman, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kimdir, kaç yaşında? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman nereli, sevgilisi var mı? İşte Mina Derman hakkında detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kimdir, kaç yaşında? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman nereli, sevgilisi var mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Mina Derman'ın hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

MİNA DERMAN'IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Mina Dermanın sevgilisi olup olmadığı oldukça merak ediliyor. İnstagramda mina.derman kullanıcı adını kullanan güzel oyuncunun şuan sevgilisi yoktur.

294045027_3204358609804342_6653820262567599431_n (1)

MİNA DERMAN KİMDİR?

12 Nisan 2002 de İstanbul'da dünyaya gelen Mina Derman 20 yaşında oyuncudur. Koç burcudur. 1.75 boyundadır. Gözleri mavi renktedir. MEF okullarından mezundur. Oyunculuk derslerini Arif Pişkin'den almıştır. Talya Milano Naba Academy'e üniversite eğitimi için başvurarak kabul edildi. İlk olarak 2019 yılında incir Ağacı adlı dizide İncir karakterine can verdi.

mina derman oktay kaynarca

MİNA DERMAN DİZİLERİ

2022- Ben Bu Cihana Sığmazam

2022- Oğlum

2021- Baş Belası

2020- Bir Annenin Günahı

2019- İncir Ağacı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni gelişme! Kanserle mücadele ediyorduYeni gelişme! Kanserle mücadele ediyordu
Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"
Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklamasıCinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
atv Oktay Kaynarca Pelin Akil Pelin Uluksar Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam Oyuncu sevgilisi yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..."

Bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..."

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Yeni gelişme! Kanserle mücadele ediyordu

Yeni gelişme! Kanserle mücadele ediyordu

İlginizi Çekebilir

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.