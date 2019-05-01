'Ben de uzlaşmak istemiyorum'

Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programında Berk Oktay ile Merve Oktay’a ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

UZLAŞMAK İSTEMİYORUZ

Savcı isnat edilen suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle, kamu davası açılmadan önce şüpheli Merve Oktay’ın mağdur Berk Oktay’ın uzlaşmak isteyip istemediklerini teklif edilmesi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar vermişti. Berk Oktay’ın avukatı Serdar Öktem soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdiği dilekçesinde, “Biz uzlaşmak istemiyoruz. Hala şikayetimiz devam etmektedir” dedi.

BEN DE ONUNLA UZLAŞMAM

Savcılık Merve Oktay’ın cevabını bekliyordu. 12 Nisan günü Oktay’ın avukatı Bora Karaman da savcılığa başvurarak kendilerine sunulan Uzlaşma Teklif Formu’na “uzlaşmak istemiyoruz” cevabını verdi.

