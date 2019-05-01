MAGAZİN

'Ben de uzlaşmak istemiyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen avukat eşi Merve Oktay hakkında savcılık, “Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Oktay, savcılığa “uzlaşmak istemiyorum” demişti. Merve Oktay da geçtiğimiz günlerde savcılığa verdiği dilekçesinde Berk Oktay ile uzlaşmak istemedi.

'Ben de uzlaşmak istemiyorum'

Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programında Berk Oktay ile Merve Oktay’a ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

UZLAŞMAK İSTEMİYORUZ

Savcı isnat edilen suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle, kamu davası açılmadan önce şüpheli Merve Oktay’ın mağdur Berk Oktay’ın uzlaşmak isteyip istemediklerini teklif edilmesi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar vermişti. Berk Oktay’ın avukatı Serdar Öktem soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdiği dilekçesinde, “Biz uzlaşmak istemiyoruz. Hala şikayetimiz devam etmektedir” dedi.

BEN DE ONUNLA UZLAŞMAM

Savcılık Merve Oktay’ın cevabını bekliyordu. 12 Nisan günü Oktay’ın avukatı Bora Karaman da savcılığa başvurarak kendilerine sunulan Uzlaşma Teklif Formu’na “uzlaşmak istemiyoruz” cevabını verdi.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler
Sen Anlat Karadeniz dizisinin fırtınası Meksika’yı etkisi altına aldı! Sen Anlat Karadeniz dizisinin fırtınası Meksika’yı etkisi altına aldı!
Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti! Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay merve oktay

En Çok Okunan Haberler

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Mehmet Demirkol'dan Galatasaray ve Real Madrid sözleri

Mehmet Demirkol'dan Galatasaray ve Real Madrid sözleri

Ajax finale göz kırptı!

Ajax finale göz kırptı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yatak odasından paylaştı! 'Isınmaya niyeti yok'

Yatak odasından paylaştı! 'Isınmaya niyeti yok'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

O aslında kız çocuğu! Bakın kimmiş...

O aslında kız çocuğu! Bakın kimmiş...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz dizisinin fırtınası Meksika’yı etkisi altına aldı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin fırtınası Meksika’yı etkisi altına aldı!

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

İrem Sak'tan uyku öncesi merhabası

İrem Sak'tan uyku öncesi merhabası

Gonca Vuslateri’ni havalimanında ağlatan video!

Gonca Vuslateri’ni havalimanında ağlatan video!

Ezgi Mola: Evleneceğim haberini önce annem duymak ister

Ezgi Mola: Evleneceğim haberini önce annem duymak ister

Jet Sosyete'de Nilüfer sürprizi!

Jet Sosyete'de Nilüfer sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.