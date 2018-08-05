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Ben Gibson, Burnley'de

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.08.2018 19:52 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Middlesbrough'dan İngiliz savunma oyuncusu Ben Gibson'ı transfer etti.

Ben Gibson, Burnley'de

Burnley Kulübü, Middlesbrough'dan transfer edilen 25 yaşındaki stoper Gibson ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basını, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Gibson, geçen sezon Middlesbrough formasıyla 51 maçta görev yaptı.

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Burnley başakşehir Ben Gibson

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