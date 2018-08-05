Ben Gibson, Burnley'de

Burnley Kulübü, Middlesbrough'dan transfer edilen 25 yaşındaki stoper Gibson ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basını, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Gibson, geçen sezon Middlesbrough formasıyla 51 maçta görev yaptı.
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