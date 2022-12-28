Ben Gri 8. bölüm ne zaman, saat kaçta? Ben Gri konusu nedir, oyuncuları kimler?

İnternet dizisi olan Ben Gri hem oyuncuları hem de konusu ile dikkat çekiyor. Ben Gri'nin sıkı takipçileri dizinin yeni bölüm yayın gününü arama motorlarında sorguluyorlar. Son dönemlerin popüler dizileri arasında yer alan Ben Gri'nin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilen diğer konular arasında. İşte Ben Gri'nin yeni bölüm tarihi ve dizi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Ben Gri dizisinin 8. bölümü 28 Aralık Çarşamba akşamı Disney Plus'da yayınlanacaktır.
Timuçin Esen
Ebru Özkan
Buçe Buse Kahraman
İlayda Akdoğan
Alican Yücesoy
Onur Bilge
Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat'ın hayatı kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişir. Kızının intikamını almak isteyen Fuat'ın hayatı telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla tepetaklak olurken Fuat karanlık ve aydınlığın ortasında geçmişiyle de yüzleşir.