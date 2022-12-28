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Ben Gri 8. bölüm ne zaman, saat kaçta? Ben Gri konusu nedir, oyuncuları kimler?

28.12.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Gri dizisinin 8. bölümü dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Disney Plus platformunda yayınlanan Ben Gri dizisinin oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Ebru Özkan, İlayda Akdoğan gibi isimler yer alıyor. Peki, Ben Gri 8. bölüm ne zaman, saat kaçta? Ben Gri konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ben Gri 8. bölüm ne zaman, saat kaçta? Ben Gri konusu nedir, oyuncuları kimler?

İnternet dizisi olan Ben Gri hem oyuncuları hem de konusu ile dikkat çekiyor. Ben Gri'nin sıkı takipçileri dizinin yeni bölüm yayın gününü arama motorlarında sorguluyorlar. Son dönemlerin popüler dizileri arasında yer alan Ben Gri'nin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilen diğer konular arasında. İşte Ben Gri'nin yeni bölüm tarihi ve dizi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

BEN GRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Gri dizisinin 8. bölümü 28 Aralık Çarşamba akşamı Disney Plus'da yayınlanacaktır.

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BEN GRİ OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Buçe Buse Kahraman

İlayda Akdoğan

Alican Yücesoy

Onur Bilge

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BEN GRİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat'ın hayatı kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişir. Kızının intikamını almak isteyen Fuat'ın hayatı telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla tepetaklak olurken Fuat karanlık ve aydınlığın ortasında geçmişiyle de yüzleşir.

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Timuçin Esen Disney Plus Ebru Özkan Oyuncu

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