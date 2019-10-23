Ben kontrolünün tam zamanı!

Benler, vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkabilen, doğumsal veya sonradan oluşabilen iyi huylu lezyonlar olsa da bazı durumlarda cilt hastalıklarının habercisi olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar benlerin iyi takip edilmesi konusunda uyarıyor. Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, benler yani bilimsel adı ile nevüsler hakkında bilgiler verdi…

KAŞINTI ÖNEMLİ BİR BELİRTİ

Nevüslerin dikkatle gözlemlenmesini ve herhangi bir renk, şekil ya da boyut farklılığında çok geç olmadan uzman bir hekime danışılması gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, “Nevüs (ben), her insanda bulunabilen ve genellikle iyi huylu olan deri lezyonuna verilen isimdir. Her türlü nevüs zaman içinde ve yaşla şekil değiştirebilir ve maling hücre artışı oluşabilir. Bu yüzden düzenli nevüs kontrolü çok önemlidir. Benin/benlerin üzerinde yara veya yüzeyinde kabuklanma oluştuysa, şekli asimetrikse ve kenarlarında düzensizlik varsa, çapı büyükse, yüzeyinde, boyutunda ve şeklinde değişiklik olmuşsa, içinde birden fazla renk barındırıyorsa, kanama, kaşıntı veya sızıntı gibi şikâyetler varsa; vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına danışılması gerekiyor” dedi.