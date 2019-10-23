Mynet Trend

Ben kontrolünün tam zamanı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 23.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Tatiller bitti, şehir hayatı çoktan başladı… Güneş de yerini serin ve yağmurlu havaya bırakıyor. Şimdi kontrole gitmenin ve yazın güneş ışığı gören benleri kontrol ettirmenin tam zamanı…

Ben kontrolünün tam zamanı!

Benler, vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkabilen, doğumsal veya sonradan oluşabilen iyi huylu lezyonlar olsa da bazı durumlarda cilt hastalıklarının habercisi olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar benlerin iyi takip edilmesi konusunda uyarıyor. Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, benler yani bilimsel adı ile nevüsler hakkında bilgiler verdi…

KAŞINTI ÖNEMLİ BİR BELİRTİ

Nevüslerin dikkatle gözlemlenmesini ve herhangi bir renk, şekil ya da boyut farklılığında çok geç olmadan uzman bir hekime danışılması gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, “Nevüs (ben), her insanda bulunabilen ve genellikle iyi huylu olan deri lezyonuna verilen isimdir. Her türlü nevüs zaman içinde ve yaşla şekil değiştirebilir ve maling hücre artışı oluşabilir. Bu yüzden düzenli nevüs kontrolü çok önemlidir. Benin/benlerin üzerinde yara veya yüzeyinde kabuklanma oluştuysa, şekli asimetrikse ve kenarlarında düzensizlik varsa, çapı büyükse, yüzeyinde, boyutunda ve şeklinde değişiklik olmuşsa, içinde birden fazla renk barındırıyorsa, kanama, kaşıntı veya sızıntı gibi şikâyetler varsa; vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına danışılması gerekiyor” dedi.

BENLER BÜYÜTÜLEREK İNCELENİR

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, benlerin nasıl incelendiğini ise şu sözlerle anlatıyor: “Dermatoskopi (derinin mikroskopla incelenmesi yöntemi) ile benlerin görüntüsü büyütülerek incelenir ve eğer gerekirse biyopsi alınır. Bu sayede melanom denen cilt kanseri erken evrede yakalanarak, tedavi edilebilir. Böyle bir tehdit algılandığında nevüsün cinsine ve bulunduğu yere göre müdahale yöntemi belirlenir.”

AYAKLARINIZIN ALTINI KONTROL EDİN

“Benler; radyokoter, plexr lazer, kriyoterapi ya da cerrahi ile alınabilir. Bunların her biri basit ve bölgesel anestezi ile yapılabilecek işlemlerdir. Yara izinin iyileşmesi alınan nevüsün yani benin derinliğine, büyüklüğüne ve alınan bölgeye göre değişir. Genellikle bu tedaviler tek seansta tamamlanır. Alınan ben duruma göre patolojik incelemeye gönderilir. Benler mutlaka 6-12 aylık aralıklarla takip edilmelidir. Özellikle el içi, parmak uçları, ayak tabanındaki benler, travmalar nedeniyle malignleşebileceği için daha dikkatli takip edilmeli, gerekirse erken safhada cerrahi işlem ile çıkartılmalıdır.”

KIŞIN DA GÜNEŞ IŞIĞINDAN KORUNUN

“Benler doğuştan vücudumuzda bulunabildiği gibi seneler içinde güneş ışınlarının da etkisiyle çoğalabilir” diyen Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, “Güneş koruyucusu kullanmak hem benlerin çoğalmasının, hem de cilt yaşlanmasının önüne geçmek için olmazsa olmazlardandır. Yazın güneşin zararlı ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılması, cildin güneş ışığından korunması açısından önemlidir. Kışın da yüzümüzü güneş koruyucu kremler ve güneş gözlüğü ile korumak gerekir. Güneş ışınlarının azaldığı şu dönem, benlerinizi kontrol ettirmeniz için uygun bir zaman dilimidir” diyerek uyardı.

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
Onlarca kişi aynı sorunu yaşıyor! Midedeki acı nasıl geçer?Onlarca kişi aynı sorunu yaşıyor! Midedeki acı nasıl geçer?
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşayanlar ne yapmalı?Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşayanlar ne yapmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ben sağlık nevüs

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Çay ocağına verdiği isim büyük ilgi görüyor

Çay ocağına verdiği isim büyük ilgi görüyor

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Böyle evlat olmaz olsun! 94 yaşındaki kadını sokağa attılar!

Böyle evlat olmaz olsun! 94 yaşındaki kadını sokağa attılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mide yanması neden olur? Midedeki acı neden olur? Reflü nedir? Reflü neden olur? Reflü tedavisi

Onlarca kişi aynı sorunu yaşıyor! Midedeki acı nasıl geçer?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisi nasıl olur?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşayanlar ne yapmalı?

Obezite sayısı giderek artıyor!

Obezite sayısı giderek artıyor! Korkutan rakam

Anal fistül nedir? Anal fistül tedavisinde lazer yöntemi

Kendi küçük, derdi büyük bir hastalık: Anal fistül

Varis neden olur? Varis tedavisi nasıl olur? Varis oluşumunu engellemek için neler yapmalıyız?

Dikkat! Varis oluşumunu engellemek için bunları sakın yapmayın

Karaciğer kanseri tedavisi ve pankreas kanseri tedavisinde umut veren gelişme

Görülme oranı artıyor ama... Umut veren gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.