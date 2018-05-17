'Ben o eli tutmuş olsaydım, zaten bırakmazdım' Çok konuşulacak açıklamalar

Yakınları da ‘güzel yakıştınız. El ele çıkın’ gibi söylemlerde bulundu. Ben de bunun şu anda olamayacağını. Deniz’e de bu tür ilişkide ben kimseyi dinlemeyeceğimi gerçeklerle yaşayacağımı ve gerçeklerle yaşatacağımı anlattım.

Deniz Hanım’la güzel vakit geçirdik, dertleştik, konuştuk. Son dönemde sanatçı olduğu için birkaç yakın arkadaşı, fikir üretmeye başladı bizim için. Bizim görüşmemize karışılmaya başlandı.

Şarkıcı Deniz Seki, nişanlısı Faruk Salman'dan ayrıldıktan sonra aşk defterini bir süreliğine kapatmıştı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Seren Serengil'in nişanına işadamı Murat Karabova ile katılınca çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir süre Murat Karabova ile görüşen Seki, tanışma aşamasında işadamı ile yollarını ayırdı.

İnsanların karışması beni biraz endişelendirdi. Ben bu konularda titiz bir adamım. Çünkü elini tuttuğum kadının sonuna kadar arkasında olmam gerekiyor.

Bu durum beni huzursuz etmeye başlayınca, ‘1 hafta 10 gün birbirimize müsaade edelim. Nerede olacağımızı, ne şekilde olacağımızı görelim.’ Dedik.

Sonra Deniz beni Çeşme’ye çağırdı. Ben gitmedim, işlerim vardı. Çeşme’de bir takım şeyler gördük, bir takım şeyler ortada. Ben şunu bilirim. Güzel bakmıştır, güzel sevmiştir. Duyguları olan bir kadın. Ben belki bir adım geride durup etüt yapmadık istedim. Olanlar benim biraz son dönemde ilgisizliğimdir.

Ben o eli tutmuş olsaydım, zaten bırakmazdım. Ama benim bu eli tutabilmem için zamana ihtiyacım vardı. Hızlandırılmış durumları sevmiyorum. Ama o bu sürece sabır gösteremedi. Bir tane gerçek var. Onu da o biliyor. Bu yaşananlardan sonra son pişmanlık fayda etmez. Herkes gerçekten iyi olsun, ben çok istiyorum.

