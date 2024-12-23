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"Ben uzun ilişki insanıyım" demişti... Hazar Ergüçlü ve DJ Artz'dan aşk pozu! "Çok yakışıyorsunuz"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.12.2024 08:30
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Onur Ünlü ile yaşadığı uzun ilişkiyle gündeme gelen Hazar Ergüçlü'nün aşkı geçtiğimiz yıl bitmişti. İnci Taneleri'nin Dilber'i aradığı aşkı DJ Artz'ta buldu. Hazar Ergüçlü'den aşk pozu geldi.

"Ben uzun ilişki insanıyım" demişti... Hazar Ergüçlü ve DJ Artz'dan aşk pozu! "Çok yakışıyorsunuz"

İnci Taneleri dizisinin Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, uzun süre birlikte olduğu Onur Ünlü'den 2022'de ayrılmasının ardından, DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı.

“İlişkinin varlığı hayatımızı değiştiriyor. İlişki, çok fedakarlık yapmanız gereken bir yapı" diyen güzel oyuncu "Ben uzun ilişki insanıyım. Emek vermeyi seviyorum ve aşkın böyle ortaya çıkacağını düşünüyorum. Zamanla oluşan ve çok şey öğrenmen gereken bir süreç aşk” sözleriyle dikkat çekmişti.

2024’ün son günlerinde Efe Çelik ile aşk pozunu paylaşan Ergüçlü, yeni ilişkisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Sosyal medya pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Hazar Ergüçlü'ye hayranları "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yağdırdı.

ONUR ÜNLÜ DE SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Onur Ünlü sevgilisiyle katıldığı galada basın mensuplarının fotoğraf çekmeye çalıştığını fark edince; "Neden koşturuyorsunuz" dedikten sonra kız arkadaşına esprili bir şekilde "Gel hayatım, poz verelim" diyerek yanına çağırmıştı.

Büyük aşk yaşamışlardı! Yeni sevgilisiyle... Büyük aşk yaşamışlardı! Yeni sevgilisiyle...
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Hazar Ergüçlü
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