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  4. Dilber'in büyük aşkıydı! Ünlü yönetmen Onur Ünlü aradığı mutluluğu sonunda buldu

Dilber'in büyük aşkıydı! Ünlü yönetmen Onur Ünlü aradığı mutluluğu sonunda buldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.12.2024 11:09
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Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteri ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü bir dönem kendisinden 19 yaş büyük ünlü yönetmen Onur Ünlü ile büyük aşk yaşamıştı. Onur Ünlü yönetmen koltuğunda oturduğu Şımarık filminin galasına yeni sevgilisi ile katıldı.

Dilber'in büyük aşkıydı! Ünlü yönetmen Onur Ünlü aradığı mutluluğu sonunda buldu

Onur Ünlü, kendisinden 19 yaş küçük Hazar Ergüçlü ile yaklaşık beş yıllık ilişkisini, yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle Aralık 2022'de noktalamıştı. İkilinin arasındaki yaş farkı ise uzun süre gündemden düşmemişti.

Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteri ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü ayrılığın ardından DJ Efe Çelik'le yeni bir aşka yelken açtı.

onur 2

Uzun bir aradan sonra ünlü yönetmen Onur Ünlü de aradığı aşkı sonunda buldu. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Onur Ünlü yönetmen koltuğunda oturduğu 'Şımarık' filminin galasına yeni sevgilisi ile katıldı.

onur ünlü

YORUM YAĞDI

Ünlü yönetme "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "İyi güzel, her şey yolunda" yanıtını verdi. Sosyal medyada ise; 'Dilber buruk bakacak', 'Dilber'in büyük aşkıydı' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü dilber
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