'Benden köylü kadın çıkmaz' demiş büyük tepki çekmişti! Pınar Altuğ sessizliğini bozdu! 'Daha hadsiz...'

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalarda yer edinen Pınar Altuğ bir süredir ekranlardan uzak.

Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Altuğ'a dizi teklifleri ve ekrana dönüp dönmeyeceği sorulmuş ünlü isim "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi. Ben de özledim." yanıtını vermişti.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Muhabirler daha sonra ünlü isme; "Ters köşe bir rol olur mu?" diye sormuş Altuğ ise "Olabilir tabii... Bu tipin müsade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadın çıkmaz benden. " yanıtını vermişti.

Pınar Altuğ bu sözleriyle tepki çekmiş sosyal medyada 'ne demek istemiş', 'çok ayıp' gibi eleştiriler yapılmıştı. Ünlü isim kendisine gelen yorumlara karşı sessizliğini bozdu.

'DAHA HADSİZ...'

Pınar Altuğ konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Aradan cümleyi çekince saçma sapan oluyor. Biraz mantıklı davranmak lazım. Benim kaşlarımın şekli ortada. Bu surat doğal görünmeyeceğini için öyle rol çıkmaz manasında söylemiştim.

Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım. Daha hadsiz algılanmışım algıladığım kadarıyla. Söylediğim güzellikle ilgili değildi. Bu tip çok uygun olmaz."