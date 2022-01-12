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Benden Ne Olur filmi oyuncuları kimler? Benden Ne Olur filmi konusu nedir?

12.01.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen 'Benden Ne Olur?' filminin galası gerçekleşti. Başrollerde Hazal Kaya, Onur Tuna gibi pek çok başarılı ismin bulunduğu 'Benden Ne Olur?' filminin ne zaman çıkacağı ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Benden Ne Olur filmi oyuncuları kimler? Benden Ne Olur filmi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Benden Ne Olur filmi oyuncuları kimler? Benden Ne Olur filmi konusu nedir?

Yapımını Med Yapım, CJ ENM ve Ay Yapım'ın üstlendiği, Benden Ne Olur filminin yönetmenliğini Murat Şenöy üstleniyor. Gala sonrası film hakkındaki ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki Benden Ne Olur filmi oyuncuları kimler?

BENDEN NE OLUR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı "Benden Ne Olur?" filmi 14 Ocak 2022'de beyazperdede izleyicisiyle buluşacak. Benden Ne Olur? filmi oyuncuları arasında bulunan isimler ise şöyle:

-Hazal Kaya,
-Onur Tuna,
-Nur Fettahoğlu,
-Enis Arıkan.

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BENDEN NE OLUR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceraları konu alınıyor. Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla tamamen değişecektir. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diyerek kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harekete geçmeye karar veren Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur.


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Anahtar Kelimeler:
Enis Arıkan Hazal Kaya Nur Fettahoğlu Onur Tuna
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