Benden Ne Olur filmi uyarlama mı? Benden Ne Olur konusu nedir, oyuncuları kimler?

14 Ocak 2022 Cuma günü beyazperdede izleyiciyle buluşacak olan Benden Ne Olur filmi, sosyal medya fenomeni Aslı Kızmaz'ın "Benden Ne olur" isimli kitabından uyarlandı. Benden Ne Olur filminde Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının hikayesi işleniyor.

BENDEN NE OLUR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kimlik arayışında olan Sertab Bal, çevrenin taleplerine gibi biri olamayan, istediği şeyler hakkında sürekli ikilemde kalmış bir karakterdir. Seratb'ın hayatı, kazayla ablası Harika'nın evini yakmasıyla değişir. Evinden olan Sertab'a ablası, "Senden hiçbir şey olmaz" der ve Sertab da, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. O günden sonra Sertab'ın hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

BENDEN NE OLUR OYUNCULARI KİMLER?

Hazal Kaya

Onur Tuna

Nur Fettahoğlu

Enis Arıkan

Cem Belevi

Elçin Afacan



