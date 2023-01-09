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Benedict Cumberbatch'in dedesinin İzmir'de konsolos olarak görev yaptığı ortaya çıktı

09.01.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sherlock Holmes, Doktor Strange gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in büyük büyük dedesinin uzun yıllar Buca’da konsolosluk görevinde bulunduğu, Cumberbatch Ailesi’nin bir ferdinin mezarının da yine Buca ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

Benedict Cumberbatch'in dedesinin İzmir'de konsolos olarak görev yaptığı ortaya çıktı

İzmir’de yaşayan İngiltere kökenli levanten Andrew Simes’ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir’e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir'le kesiştiğini gösteriyor. Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscar'lı oyuncu Audrey Hepburn ve Mini Cooper’ın tasarımcısı Alec Issigonis’in kökleri de İzmir’e dayanıyor.

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Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch’in ise 1864'te İzmir’e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca’da yaşadığını belirten Andrew Simes, Robert William Cumberbatch’in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch’in mezarının da İzmir Buca’da bulunan kilise bahçesinde olduğunu kaydetti.

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İZMİR'E GELECEK

Oyuncu ile iletişime geçtiklerini ve kendisinin bu bilgiden haberdar olduğunu söyleyen Simes, Benedict Cumberbatch’in İzmir Buca’yı ziyaret etme planı olduğunu kaydetti. Mezar taşında Robert Carlton Cumberbatch’in 16 Temmuz 1855 yılında doğduğu ve 24 Mayıs 1868'de öldüğü yazıyor.

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3 BAŞBAKAN ÇIKARAN TEK ŞEHİR

Ailesinin 6 kuşak önce İngiltere’den İzmir’e göç ettiğini ifade eden Andrew Simes, “İzmir, 20. yüzyılda çok zengin bir şehirdi. O dönemde İzmir Limanı, San Francisco ve New York’tan daha kalabalık bir limandı ve İzmir dünyada merkez bir şehirdi. O dönemlerde İzmir’e farklı ülkelerden insanlar geldi ve çeşitli topluluklar oluşturdu. Bu topluluklara günümüzde ‘levanten’ deniyor. İzmir’de şu anda 500-600 kadar levanten kaldı. Ancak sayıları bir dönem on binleri buluyordu. İzmir çok önemli insanlar çıkardı. Dünyada 3 başbakan çıkaran tek şehir İzmir” dedi.
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Simes, Yunanlı eski Başbakan Aristeidis Moraitinis’in, eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur’un ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü’nün İzmirli olduğunu söyledi.


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