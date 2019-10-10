Benedict Cumberbatch yeni filminin setinde görüntülendi

Sevilen aktör Benedict Cumberbatch, Louis Wain’i canlandırdığı filmin setinde görüntülendi. Londra’da çekimleri devam eden filmde aktör dublör kullanmayı tercih etmeyerek, tüm sahneleri kendisi canlandırdı.

Otobüsten atlama sahnesi için gerekli güvenlik önlemlerini almış olsa da, çekimler sırasında tüm ekip teyakkuz halindeydi. Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Sherlock dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran başarılı aktör Benedict Cumberbatch başrolünü ödüllü aktris Claire Foy’la paylaştığı filmde, Ressam Louis Wain’i canlandırıyor. Claire Foy’un Wain’in eşi Emily‘e hayat verdiği filmin çekimleri Londra’da son sürat devam ediyor.

2014 yılında Simon Stephenson’ın kaleme aldığı senaryodan beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltupunda Will Sharpe oturuyor. Louis Wain‘in sıkıntılı geçen okul hayatı, West London School of Arts’a kabul edilmesi ve kariyeri filmin odak noktası olacak. Kendinden 10 yaş büyük Emily ile evlenmesi ve evliliklerinin üçüncü yılında Emily‘nin ölmesiyle yaşadıkları da filmin odak noktalarından biri olacak.



