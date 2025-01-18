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  4. Benfica 4-0 kazandı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetleri süsledi: "Türk ortaklığı farkı getirdi!" Gözlerden kaçmayan Galatasaray detayı...

Benfica 4-0 kazandı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetleri süsledi: "Türk ortaklığı farkı getirdi!" Gözlerden kaçmayan Galatasaray detayı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.01.2025 16:55
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Portekiz Ligi 18. hafta maçında Benfica, sahasında Famalicao'yu konuk etti. Son zamanlarda yedek kulübesine haps olan Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşma ile ilk 11'e skor katkısı ile geri döndü. Benfica'nın 4-0 kazandığı mücadelede Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ortaklığı ile gelen son gol Portekiz basınında manşetleri süslerken "Türk ortaklığı farkı getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Benfica 4-0 kazandı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetleri süsledi: "Türk ortaklığı farkı getirdi!" Gözlerden kaçmayan Galatasaray detayı...

Benfica, Portekiz Ligi'nin 18. haftasında Famalicao'yu konuk etti. Sezonun ilk 9 maçında 7 gol ve 3 asistle dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, son dönemdeki düşüşü nedeniyle eleştirilerin odağı olmuş ve yedek kulübesine çekilmişti. Bu karşılaşma ile ilk 11'e geri dönen Aktürkoğlu, 4-0'lık Benfica galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede Orkun Kökçü'ye yaptığı asist ile Portekiz basınının manşetlerini süsledi.

Benfica'da Leandro Barreiro, 11., 36. ve 67. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu. Karşılaşmanın 80. dakikasında ise Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu ağlarla buluşturan Orkun Kökçü, skoru belirleyen isim oldu.

Bu galibiyetle birlikte, Benfica puanını 41 yaptı ve zirve takibine 'devam' dedi. Famalicao ise 20 puanla 9.sırada kaldı.

"TÜRK ORTAKLIĞI FARKI GETİRDİ"

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Kerem Aktürkoğlu'nun adeta "al da at" dercesine yaptığı asist, gecenin en şık hareketlerinden biri olarak öne çıktı. Portekiz'in ünlü spor gazetesi A Bola, bu unutulmaz iş birliğini "Türk ortaklığı farkı getirdi" manşetiyle süsledi.

"MAESTRO ORKUN!"

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Somosfanaticos ise, "Maestro Orkun skoru 4-0 yaptı" başlığıyla verdiği haberde, "Orkun Kökçü, João Rêgo ve vatandaşı Kerem Aktürkoğlu'nun tasarladığı hamleyi büyük bir ustalıkla tamamladı. Kısacası, Benfica misyonunu yüksek sanatsal bir skorla gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DETAYI

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Golün ardından Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün yaşadığı sevinç kameralara yansırken dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı.
Aktürkoğlu'nun totem haline getirdiği "Galatasaray şampiyonluğu" fotoğrafı, tekmeliğinde gözüktü.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir Galatasaray taraftarının "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir, saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın hem Avrupa'da hem de ligde bu kadar puan toplamasında Kerem'in ayrılmasının da payı var. Kerem'in istikrarına ve hücuma katkısına lafım yok, birçok maça direkt etki etti. Ancak oyununun da ciddi eksikleri var." ifadelerine yanıt veren Kerem Aktürkoğlu şu sözleri sarf etmişti;

Anahtar Kelimeler:
SL Benfica Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü galatasaray
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