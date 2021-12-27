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Benfica'dan Pirlo'ya yakın takip!

27.12.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz ekiplerinden Benfica'da, teknik direktör Jorge Jesus'un performansından memnun olmayan yönetimin, Andrea Pirlo ile temasa geçeceği öne sürüldü.

Benfica'dan Pirlo'ya yakın takip!

Benfica'nın, Juventus'un eski teknik direktörü Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Calciomercato, 42 yaşındaki teknik adamın, Benfica'nın ilgi alanında yer aldığını aktardı.

Haberde, Portekiz kulübünün başkanı Rui Costa'nın, Pirlo da dahil olmak üzere birkaç aday üzerinde düşündüğü belirtildi.

Benfica'nın mevcut teknik direktörü Jorge Jesus'un geleceğinin, takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmasına rağmen belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

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