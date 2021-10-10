SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa!

Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa!

10.10.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benfica kulübünün seçimlerinde Rui Costa, oyların %84.45'ini alarak yeni başkan seçildi.

Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa!

Benfica'da hapse giren başkan Luis Filipe Vieira'nın yerine yeni başkan Manuel Rui Costa oldu.

40.115 kulüp üyesinin oy kullandığı ve bu oy sayısının rekor olduğu seçimde Manuel Rui Costa, oyların yüzde 84.48'ini alarak kulübün 34. başkanı oldu.

Rui Costa, başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi seçimin en büyük galibi, etkileyici bir şekilde Benfica kulübüdür. Benfica için tarihi ve çok güzel bir gün geçirdik. Kulübe sevgisini gösteren üyelerimiz bu tarihi seçime imza attılar. Dünyada çok nadir görülen büyüklükte bir seçime imza attık. Benfica bu seçimden çok daha güçlü şekilde çıkıyor." açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!
Las Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktıLas Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktı
Hollanda'ya deplasmanda tek gol yettiHollanda'ya deplasmanda tek gol yetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'dan asrın bombası!

Formula 1'de nefesler tutuldu!

Formula 1'de nefesler tutuldu!

Galatasaraylı yıldızdan şaşkına çeviren hareket!

Galatasaraylı yıldızdan şaşkına çeviren hareket!

Galatasaray'da büyük kriz!

Galatasaray'da büyük kriz!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Galatasaray - Fenerbahçe paketi geliyor

Galatasaray - Fenerbahçe paketi geliyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Ronaldo kaos çıkarttı! Takımdan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.