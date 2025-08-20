Benfica, Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'lerini açıkladı! Benfica Kerem Aktürkoğlu göndermeli görsele gelen tepkiler sonrası şok bir hareket yaptı...

Süper Lig devi Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play Off eşleşmesi ilk maçında Benfica ile karşılaşıyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala 11’ler açıklanırken, Portekiz ekibi ilk 11’in de Kerem Aktürkoğlu’na yer verdi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görsele gelen tepkiler sonrası şok bir hareket geldi.

İLK 11 GÖRSELİ OLAY OLDU!

Portekiz ekibi Benfica’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk 11’leri açıkladı. Paylaşılan görselde Kerem Aktürkoğlu’nun kullanılması sosyal medyada kullanıcıların gözünden kaçmadı. Bu görselin kullanılması transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu için bir gönderme niteliğinde olduğu konuşuldu.

ÖNCE SİLDİLER SONRA TEKRAR YÜKLEDİLER!

Benfica sosyal medyasından paylaştığı Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu ilk 11 görselini gelen tepkiler sonrasında önce silerken, ardından tekrar yükledi. Bu olay sosyal medyada oldukça tartışıldı.