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Bengü gelinliğini denedi! Heyecan sardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 14:19 | Son Güncelleme

İşadamı Selim Selimoğlu’yla Ağustos ayının son günlerinde dünya evine girecek olan şarkıcı Bengü, gelinlik heyecanı yaşıyor. Bengü, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi

Bengü gelinliğini denedi! Heyecan sardı

Nikâh masasına oturmaya hazırlanan Bengü her şeyin kusursuz olması adına büyük bir efor sarf ederken bir yandan da bu süreçte yaşadığı heyecanları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Bengü, geçtiğimiz günlerde düğününde giyeceği gelinliği denedi ve hissettiklerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Bengü’nün o satırları:

"Gelinliği beğendim. Ailemdeki tüm minnoş kadınlara, en yakın kız arkaşıma da resmini gönderdim. Heyecandan uyuyamadım. Bir uyudum, bir uyandım. Bayram çocuğu gibiyim. Yeni gelinler bu nasıl bir heyecan bana bir söyleyin."

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