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Bengü: Kimse anneliğimi sorgulamasın!

11.12.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bengü, yılbaşında sahneye çıkacağı için kendisine "Oğlunuzla ilk yılbaşınızı beraber geçirebilirdiniz" sözleriyle tepki gösteren bir takipçilerine kayıtsız kalmadı. "Kimse kimsenin özel alanına girmesin!" diyen ünlü şarkıcı, "Nasıl anne olacağını en iyi annenin kendisi bilir. Yargılamayın ve sakın kimsenin anneliğine dokunmayın!" ifadeleriyle karşılık verdi.

Bengü: Kimse anneliğimi sorgulamasın!

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, 1 Kasım'da da Selim adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti.

İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Bengü, geçtiğimiz günlerde yılbaşında sahnede olacağını duyurdu. Ancak 42 yaşındaki şarkıcı, "Oğlunuzla ilk yılbaşınızı beraber geçirebilirdiniz..." sözleriyle kendisine tepki gösteren bir takipçilerini yanıtsız bırakmadı.

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"KİMSENİN ANNELİĞİNE DOKUNMAYIN!"

Dün akşam sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Bengü, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

İzin almam gerekir miydi bilmiyorum ama bu ve bunun gibi yorum yapan kadın dostlarıma toplu bir cevap yazma gereği duydum. Müsaade ederseniz ben yarın oğlumun ve benim 40'ımızı çıkardıktan sonra işime dönüyorum. Çünkü ben en sevdiğim işi yaparak, çalışarak, üreterek ve şarkı söyleyerek mutluyum. Ben mutluysam çocuklarım da mutlu. Yılbaşı gecesi de onları erkenden öpüp, koklayıp ve uyutup sahnemde olacağım. Ne olur kimse kimsenin özel alanına girmesin! Nasıl anne olacağını en iyi annenin kendisi bilir. Yargılamayın ve sakın kimsenin anneliğine dokunmayın!


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Bengü
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