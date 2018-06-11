Bengü müjdeyi böyle verdi: Düğün tarihimiz...

Bengü çıkan haberlere sosyal medya aracılığı ile yanıt verdi.
Bengü'den ayrılık iddialarına yanıt!
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Bir yıldır birlikte olduğu Selim Selimoğlu ile 7 Mayıs'ta nişanlanan ve bu yaz düğün yapmayı planlayan Bengü, genç işadamı ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
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Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından müstakbel eşi Selim Selimoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Bengü, '29 Ağustosta evleneceğiz' dedi
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İşte Bengü'nün açıklaması; Yakınlarım sabah birkaç internet sitesinde çıkan ‘ayrıldılar’ haberlerini ilettiler. Allah korusun! Hatta müjdemi bu vesileyle vermiş olayım; biz 29 Ağustos’ta evleniyoruz. Ne olur böyle kötü şakalar yapmayın… Durduk yere bizim ve sevdiklerimizin yüreğini hoplatmayın. Herkese sevgiler.
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