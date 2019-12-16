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'Beni neden takip ediyorsun?' deyince ortalık karıştı! Taciz sandı ve...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Zonguldak'ta yolda yürüyen kadın, arkasında yürüyen Y.M. (36) adlı kişiye, kendisini takip ettiğini iddia ederek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, kadının taciz edildiğini sanarak Y.M.'ye kafa attı.

'Beni neden takip ediyorsun?' deyince ortalık karıştı! Taciz sandı ve...

Olay, saat 17.00 sıralarında kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kadın, arkasında yürüyen kişiye, "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen başka biri de kadının taciz edildiğini sanarak, Y.M.'ye kafa attı. Burnu kanayan Y.M.'yi öfkeli kişinin elinden çevredekiler güçlükle aldı. Yakındaki trafik polisleri de olayın daha fazla büyümesini önledi. Y.M., çevresindekilere, kimseyi takip etmediğini, kadına da herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.

Olay yerindeki bazı esnaf, kadının psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Y.M. de kendisine vuran kişi ve kadından şikayetçi olduğunu söyledi. Ambulans beklerken kadının yanına giden Y.M., "Ben sana bir şey mi dedim? Sen diğer taraftan yürüyordun. Ben sana ne yaptım abla?" dedi. Kadın ise arkasını dönerek Y.M.'ye cevap vermedi.

EKİP ARACINA BİNMEYİ KABUL ETMEDİ

Zabıta memuru olduğu öğrenilen Y.M., tedavisi için ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadın ise gelen ekip aracına binmeyi kabul etmedi. Polis ekibi, bunun üzerine durdurduğu taksiyle kadını polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak taciz

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Bazı kadınlar dikkat çekmek için saçma sapan hareketler yapıyor. Yok bana bakma, yok kolun değmesin vs vs. Birde bağırarak konuşunca kendilerini haklı sanıyorlar. Allah erkek milletine sabır versin.
Millet de kendine aksiyon arıyor. Kadın deliyse ne olacak? Adam boşuna yediği kafayla kaldı.
neidik ne olduk paranoyak bir toplum haline geldik..
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