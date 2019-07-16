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Benim Tatlı Yalanım dizisine hangi oyuncu katıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 16.07.2019 01:21 | Son Güncelleme

Star TV'de başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun oynadığı romantik komedi dizisi Benim Tatlı Yalanım'a sürpriz bir oyuncu katıldı.

Benim Tatlı Yalanım dizisine hangi oyuncu katıldı?

Star TV'nin sevilen yaz dizisi Benim Tatlı Yalanım oyuncu kadrosunu güçlendiriyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen diziye diziye son olarak Bir Litre Gözyaşı'nda rol alan Goncagül Sunar dahil oldu.

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Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Cem Zeynel Kılıç, Aslı İnandık, Lavinya Ünlüer, Ahmet Saraçoğlu, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimlerin yer aldığı "Benim Tatlı Yalanım" yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'da Star TV'de!


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