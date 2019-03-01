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'Benimle de birlikte olacaksın' tehdidi cinsel istismarı ortaya çıkardı

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HABER  | 01.03.2019 23:55 | Son Güncelleme

Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, telefonla şantajda bulunarak cinsel ilişki teklifinde bulunan tutuksuz sanık ise 1 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

'Benimle de birlikte olacaksın' tehdidi cinsel istismarı ortaya çıkardı

Eskişehir'de geçen yıl Temmuz ayında 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanığın dayısının kıza attığı "Yeğenimle birlikte olmuşsun. Benimle de birlikte olacaksın" mesajı istismarı ortaya çıkardı.

3.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Yiğit Can K. (29) ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan İrfan D. (38) ise duruşmaya katılmadı. Son savunmasını yapan tutuklu sanık, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Söz konusu kişinin o dönemde kız arkadaşı olduğunu iddia eden sanık, "Mağdurla sadece öpüştüm. Kız arkadaşımdı. İlişki söz konusu değildi" dedi.

13 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı "küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapse mahkum etti.

Heyet, tutuklu sanık Yiğit Can K.'nın dayısı olan tutuksuz sanık İrfan D.'ye ise "şantaj eyleminde bulunmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"YEĞENİMLE BİRLİKTE OLMUŞSUN..."

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl Temmuz ayında İ.N.K.'nın (16) telefonuna sevgilisi Yiğit Can K.'nın dayısı İrfan D.'den gelen "Yeğenimle birlikte olmuşsun. Benimle de birlikte olacaksın. Yoksa ailene anlatırım" mesajına istinaden mağdur kızın ailesi şikayette bulunmuş, küçük yaştaki kızın sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf etmesi üzerine Yiğit Can K. ve İrfan D. gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece Yiğit Can K. tutuklanırken, dayısı İrfan D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

(İHA)

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