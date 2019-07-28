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Benimle Söyle'de Eftalya Fettahoğlu sesiyle geceye damga vurdu

DİZİ HABERLERİ  | 28.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle yarışması yarı finalde Eftalya Fettahoğlu Emirmiran "Türkmen Gelini" türküsüyle geceye damga vurdu.

Benimle Söyle'de Eftalya Fettahoğlu sesiyle geceye damga vurdu

Benimle Söyle yarışması finale doğru giderken Eftalya Fettahoğlu bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu.

Dün akşam yayınlanan Benim Söyle yarı finalde sergilediği yüksek performansla en yüksek puan alan Eftalya Fettahoğlu yarışmanın en büyük favorisi.

Eftalya Fettahoğlu yarışmanın ilk bölümlerinde İsrailli ünlü şarkıcı Mor Karbasi ile özdeşleşen Judia şarkısının girişiyle başladığı performansıyla izleyicileri ve jüriyi bir anda kendine bağlamıştı. Eftalya Fettahoğlu, Benimle Söyle yarışmasının yarı finalinde ise yine sesiyle geceye damga vurmayı başardı ve en yüksek puanı aldı.

Eftalya Fettahoğlu seslendirdiği "Türkmen Gelini" türküsüyle finale gitmeye hak kazandı.

İşte herkesin tüylerini diken diken eden o anlar...


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Eftalya Fettahoğlu Emirmiran Benimle Söyle

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