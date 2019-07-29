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Benimle Söyle yarışmasında kim birinci oldu? Benimle Söyle Uğur Öz kimdir?

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SİNEMA TV  | 29.07.2019 00:59 | Son Güncelleme

Kanal D'de ekrana gelen Benimle Söyle yarışması final bölümüyle ekrana geldi. Benimle Söyle finalinde Eftelya Fettahoğlu, Dila Kışla ve Uğur Öz, şampiyon olmak için yarıştı. Peki Benimle Söyle şampiyonu kim oldu? İşte Benimle Söyle yarışması birincisi ve finalistlerin aldığı puanlar.

Benimle Söyle yarışmasında kim birinci oldu? Benimle Söyle Uğur Öz kimdir?

Yapımcılığını Medyapım’ın, sunuculuğunu Enis Arıkan’ın, 100 kişilik dev jürisinin kaptanlığını ise Birce Akalay’ın yaptığı “Benimle Söyle” 28 Temmuz Pazar akşamı ekrana gelen bölümüyle final yaptı.

Berke Bahçeci, Serra Hepgül ve Umut Utku yarışmaya yarı finalde veda eden isimler oldu. Benimle Söyle finalinde ise Eftelya Fettahoğlu, Dila Kışla ve Uğur Öz birinci olmak için yarıştı.

BENİMLE SÖYLE ŞAMPİYONU UĞUR ÖZ OLDU
Birbirinden başarılı yarışmacılar 100 jürinin kendisiyle birlikte şarkısını söylemesi için mücadele etti. Finalde ise Eftelya 66, Dila 54, Uğur ise 88 puan aldı. Böylece Benimle Söyle yarışmasının birincisi Uğur Öz oldu. Birinci olan Uğur Öz araba ödülünü kazandı.

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UĞUR ÖZ KİMDİR?
Uğur Öz 25 yaşında, aslen Diyarbakırlıdır. Şanlıurfa Siverek'teki Beğdeş Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapmaktadır.

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Uğur Öz Benimle Söyle'nin 4. Bölümünde “Büklüm Büklüm” performansı ile jüri karşısına çıktı. 4. Bölümde Uğur Öz 90 jüri üyesini ayağa kaldırmıştı.

Benimle Söyle finalinde 88 puan alan Uğur Öz birinci oldu.

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