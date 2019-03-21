BenQ GV1 taşınabilir LED projektörünü tanıttı

BenQ Başkanı Conway Lee şunları söyledi: “GV1, büyük bir fincan büyüklüğünde bir eğlence merkezi. Kablolar ve hatta Wi-Fi olmadan, herhangi bir yerde, istediğiniz zaman sizi süper görsel-işitsel içerikle buluşturuyor. GV1, farklı yaşam tarzları için yeni bir çoklu eğlence olanakları dünyası sunuyor. ”
GV1’in taşınabilirliği ve anında hazır olma özelliği, kullanıcıların cihazı çeşitli durumlarda kullanabilmelerini sağlayabiliyor. Evde yemek pişirirken, arkadaşlarla bir aradayken, çalışırken ve hatta egzersiz yaparken kullanabilir, büyük ekran eğlencesine kendi istediğiniz gibi yön verebilirsiniz.
Kullanışlı ayar menteşesi, GV1’in yüksek projeksiyon lensi için 15˚ eğim aralığı verir ve 100” yansıtılan görüntünün rahat bir izleme yüksekliğine yerleştirilmesi için 77 cm dikey görüntü kayması sağlar. Otomatik trapezoid düzeltmesi ile birlikte GV1, herhangi bir kurulum sıkıntısı çekmeden optimize resim kalitesi sunar.
GV1, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı ile kesintisiz eğlence sunar. Wi-Fi olmadığında da hotspot aracılığı ile cihaza bağlanarak kablosuz akış özelliğini kullanabilirsiniz. Cihaz buna ek olarak, USB üzerinden DisplayPort aracılığı ile medya aktarımı gerçekleştirebilir. GV1, medya dosyalarını doğrudan USB-C flash sürücülerden okuyabilen ve yürütebilen tek bir USB-C bağlantı noktasına sahip.
5 Watt'lık odacıklı bir hoparlöre sahip GV1, bir düğmeye dokunarak taşınabilir bir Bluetooth hoparlör olarak kullanılır. 3 saatlik pil ömrü ve kablosuz kullanım rahatlığı ile aile sinema geceleri düzenlemek, arkadaşlarla eğlenceli saatler geçirmek için idealdir. İndireceğiniz Android uygulamaları ile Netflix, Youtube, Amazon Prime, Twitch vb üzerindeki videoları izleyebilirsiniz.
2015 yılında Akademi’nin verdiği Teknik Başarı Ödülleri’nde Oscar alan DLP teknolojisi dünyadaki dijital sinemaların %90’ında, IMAX sinemaların ise tamamında kullanılmaktadır. Bu teknolojiye sahip GV1, 30.000 saatlik bakım gerektirmeyen bir LED ışık kaynağı ile birleştirilmiş hassas renkler ve keskin netlikte uzun ömürlü DLP resim kalitesi sunar.
BenQ projektörleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.BenQ.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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