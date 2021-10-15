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Bensu Soral'dan boşanma açıklaması: Karar veremedik

15.10.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş’ın boşandığı iddia edilmişti. Soral konuyla ilgili açıklamasında "Boşanmadık, boşansak gizlemeyiz" dedi.

Son dönemde evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşandığı haberi gündeme düşmüştü.

Bensu Soral, dün akşam Cihangir’de görüntülendi. Güzel oyuncu eşi Hakan Baş ile hakkında çıkan haberlerle ilgili “Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan’la birlikte o haberleri. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet bu işler. Ben sadece size gerçeklerden bahsediyorum. Diğer çıkan haberlere ne olur itibar etmeyin” dedi. (Uçankuş)

İkili geçtiğimiz akşam bir davete de çift olarak katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bensu Soral
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