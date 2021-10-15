Bensu Soral'dan boşanma açıklaması: Karar veremedik

Son dönemde evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşandığı haberi gündeme düşmüştü.

Bensu Soral, dün akşam Cihangir’de görüntülendi. Güzel oyuncu eşi Hakan Baş ile hakkında çıkan haberlerle ilgili “Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan’la birlikte o haberleri. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet bu işler. Ben sadece size gerçeklerden bahsediyorum. Diğer çıkan haberlere ne olur itibar etmeyin” dedi. (Uçankuş)

İkili geçtiğimiz akşam bir davete de çift olarak katıldı.



