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  4. Bensu Soral eşi Hakan Baş'la romantik bir pozunu paylaştı

Bensu Soral eşi Hakan Baş'la romantik bir pozunu paylaştı

05.02.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz sene boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, evliliklerine bir şans daha verdi. Aralarındaki buzları eriten çiftten Soral, dün sosyal medya hesabından eşiyle romantik bir pozunu paylaştı.

Bensu Soral eşi Hakan Baş'la romantik bir pozunu paylaştı

Tatlı Küçük Yalancılar, İçerde ve Cam Tavanlar gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren 30 yaşındaki güzel oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilikleri olan çift, geçtiğimiz sene bir kriz yaşadı ve boşanmanın eşiğinden döndü.

EŞİYLE ROMANTİK POZUNU PAYLAŞTI

Bir süre evleri ayıran hatta başka kişilerle ilişki yaşadıkları iddia edilen ikili, evliliklerine bir şans daha verdi. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ikiliden Bensu Soral, 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşiyle romantik bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, eşiyle olan fotoğrafına da "Büyülü saat" notunu yazdı.

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Bensu Soral
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