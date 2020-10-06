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Bensu Soral: Evin duvarlarını boyadım

06.10.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Bensu Soral: Evin duvarlarını boyadım

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zaman evinde karantinada olan Bensu Soral, resme yeteneğini keşfetmişti.

Ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi iş insanı Hakan Baş, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan çift, mekan çıkışı konuştu.

Pandemi döneminde evinin duvarlarına çizdiği resimler büyük beğeni toplayan oyuncu, hayalinin sergi açmak olduğunu söyledi.

"SERGİ AÇMAK İSTİYORUM"

Soral, “Sergi açmak çok istiyorum ama çizdiğim şeyler duvarda kaldı bir yere götüremiyorum. Bizim salon şimdi anaokulu gibi, onun için duvarları çizmiyorum şimdi ama sergi açmayı çok istiyorum. Hem çizim hem heykel hayallerim var." diye konuştu.

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