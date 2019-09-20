Bensu Soral hamileliği erteledi!

Bensu Soral \u00f6nceki g\u00fcn \u0130stinye'de objektiflere yans\u0131d\u0131.\n\nHakan Ba\u015f\u2019la evli olan oyuncuya "\u00c7ocuk d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor musunuz?" diye soruldu. G\u00fczel oyuncu yapt\u0131\u011f\u0131 reklam anla\u015fmalar\u0131 nedeniyle \u00e7ocuk sahibi olmay\u0131 bir s\u00fcre ertelemek zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. D\u00fcnyan\u0131n deniz kuvvetleri en g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00fclkeleri a\u00e7\u0131kland\u0131! T\u00fcrkiye bak\u0131n ka\u00e7\u0131nc\u0131 s\u0131radaTarkan sordu Cem Y\u0131lmaz yan\u0131t verdi'Art\u0131k bu haberlerden midem bulan\u0131yor'
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