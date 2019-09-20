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Bensu Soral hamileliği erteledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Bensu Soral, yer aldığı reklam kampanyası nedeniyle çocuk sahibi olmayı bir süre ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

Bensu Soral hamileliği erteledi!

Bensu Soral önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı.

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Hakan Baş’la evli olan oyuncuya "Çocuk düşünüyor musunuz?" diye soruldu. Güzel oyuncu yaptığı reklam anlaşmaları nedeniyle çocuk sahibi olmayı bir süre ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

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