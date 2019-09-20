Bensu Soral hamileliği erteledi!

Bensu Soral önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı.

Hakan Baş’la evli olan oyuncuya "Çocuk düşünüyor musunuz?" diye soruldu. Güzel oyuncu yaptığı reklam anlaşmaları nedeniyle çocuk sahibi olmayı bir süre ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

