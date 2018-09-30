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Bensu Soral ile Hakan Baş 750 bin liralık düğünle evlendiler

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş Cumartesi akşamı Four Seasons Hotel İstanbul'da evlendi. Hakan Baş'ın düğün için kesenin ağzını açtığı konuşuluyor

Bensu Soral ile Hakan Baş 750 bin liralık düğünle evlendiler

Oyuncu Bensu Soral ile 3 yıldır aşk yaşadığı Hakan Baş dün akşam Beşiktaş'taki Four Seasons Bosphorus Hotel'de evlendi.

Hakan Baş her şeyin kusursuz olması için kesenin ağzını açtı. Düğünün 750 bin TL'ye mal olduğu konuşuluyor.

Bensu Soral ‘Tuvana BüyükçınarDemir’ imzalı iki ayrı gelinliğiyle göz doldururken, Hakan Baş, ‘SerdarLondon by Serdar Uzuntaş’ imzalı smokin giydi.

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral’in kardeşi Bensu Soral, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan İçerde dizisinde canlandırdığı 'Melek' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Bensu Soral ve Hakan Baş evlendi!Bensu Soral ve Hakan Baş evlendi!

Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlayan Bensu Soral, ilk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı.

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