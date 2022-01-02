Bensu Soral ile Hakan Baş arasındaki buzları Paris'te eritti! Bensu Soral'ın kıyafeti olay oldu!

Oyuncu Bensu Soral ile üç yıllık eşi Hakan Baş arasında bir süredir bazı sorunlar yaşanıyordu. Uzun zamandır birlikte görünmeyen boşanma kararı üzerine konuştukları iddia edilen çift yılbaşında birlikteydi.

"Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hâlâ bir karar veremedik" diyen Bensu Soral eşiyle arasındaki buzları eritti. Bensu Soral ve Hakan Baş yeni yıl kutlaması için Paris'te bir partiye birlikte katıldı.

Arkadaşlarıyla beraber eğlenen ikilinin yeniden bir araya gelmesi yakınlarını sevindirdi.

Versay Sarayı'nı konum olarak paylaşarak süslü balo elbiselerini andıran kıyafetiyle pozlar veren Bensu Soral hayranlarını mest etti.

Soral'ın tarzı Fransız dönem filmlerinden çıkmış gibiydi. Ünlü oyuncuya hayranları "Prenses gibi olmuşsun" yorumlarında bulundu.





