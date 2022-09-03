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  4. Bensu Soral ile sarmaş dolaş yakalanmıştı! Edis'ten flaş açıklama

Bensu Soral ile sarmaş dolaş yakalanmıştı! Edis'ten flaş açıklama

03.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününe çekilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturmuştu. Bensu Soral ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere Edis, daha fazla sessiz kalamadı. Ünlü şarkıcı konu ile ilgili esprili eleştiriler yapan sosyal medya kullanıcılarına bakın nasıl cevap verdi.

2018 yılında Hakan Baş ile dünya evine giren oyuncu Bensu Soral, geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Çift, evliliklerini kurtarmak için bir şans daha vermişti.
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Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününden paylaşım yapan arkadaşlarının yayınladığı videoda şaşkına çeviren detay dikkatlerden kaçmadı.
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Deniz Baysal arkadaşlarıyla video çekip eğlenirken, arkada Edis ve Bensu Soral'ın birbirlerine sarıldığı görüldü. İkilinin bu yakın görüntüleri sosyal medyada oldukça eleştirildi. Bunun üzerine Edis için sosyal medyada yorumlar yapılmaya başlandı.

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Edis, kendisi hakkında yapılan paylaşımlara gülerek yanıt verdi.


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