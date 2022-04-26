Bensu Soral'in bornozlu ve ıslak saçlı pozuna yorum yağdı! "Bu kadar güzel olman normal mi?"

2018 yılında Hakan Baş ile hayatını birleştirmiş olan ünlü oyuncu Bensu Soral, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncu, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ile başrolleri paylaşmıştı.

BORNOZLU PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'in kardeşi olan ve ablasının desteğiyle oyunculuğa başlayan isim, Instagram'da 4 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip.

Şimdilerde hayatından kesitler paylaşan ve ekranlardan uzakta olan Soral'den, bu defa bornozu ve ıslak saçlarıyla şaşırtan bir paylaşım geldi.

"BU KADAR GÜZEL OLMAN NORMAL Mİ?"

Bensu Soral'in "Monday mood" (Pazartesi moodu) notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçiler paylaşıma "Bu kadar güzel olman normal mi?", "Güzellik", "Fazla cool, fazla havalı" gibi yorumlarda bulundu.

"DUŞ SONRASI MI, DUŞ ÖNCESİ Mİ?"

Soral'in paylaşımına bir takipçisinden ise "Duş sonrası mı, duş öncesi mi?" yorumu geldi.

YENİ PROJESİ İLE GELİYOR!

Uzun süredir ekranlar yer almayan Bensu Soral'in son olarak Halit Özgür Sarı ile başrollerini paylaştığı Netflix yapımı Özel Ders filminde yer alması bekleniyor.





