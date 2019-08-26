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Bensu Soral’ın düğün stiline övgü yağdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

Arkadaşlarının düğününe katılan oyuncu Bernsu Soral, Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesiyle sevenlerinden tam not aldı.

Bensu Soral’ın düğün stiline övgü yağdı

İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden Sercan Gençoğlu ile Mina Ekinci önceki akşam Zorlu PSM'de düzenlenen düğünle evlendi. Geceye katılanlar arasında oyuncu Bensu Soral da vardı.

Tuvana Büyükçınar imzalı elbise giyen Bensu Soral, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Soral’ın tüllü yeşil elbisesi, takipçilerinden tam not aldı.

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Oyuncu arkadaşı Pınar Altuğ, “Çok güzelsin” derken, kız kardeşi Hande Soral, “Gözlerim kamaştı” notunu yazdı.

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Erkek kardeşi Bedirhan Soral, Tülin Şahin, Şükran Ovalı gibi isimler, Soral’ın güzelliğine övgüler yağdırdı.

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Bensu Soral Bensu Soral elbise

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