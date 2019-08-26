Bensu Soral’ın düğün stiline övgü yağdı

İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden Sercan Gençoğlu ile Mina Ekinci önceki akşam Zorlu PSM'de düzenlenen düğünle evlendi. Geceye katılanlar arasında oyuncu Bensu Soral da vardı.

Tuvana Büyükçınar imzalı elbise giyen Bensu Soral, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Soral’ın tüllü yeşil elbisesi, takipçilerinden tam not aldı.

Oyuncu arkadaşı Pınar Altuğ, “Çok güzelsin” derken, kız kardeşi Hande Soral, “Gözlerim kamaştı” notunu yazdı.

Erkek kardeşi Bedirhan Soral, Tülin Şahin, Şükran Ovalı gibi isimler, Soral’ın güzelliğine övgüler yağdırdı.

