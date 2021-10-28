Bensu Soral’ın kocası Hakan Baş’la anılan Mina Ceran bakın nerede görüntülendi

Hakan Baş ve Bensu Soral evliliğinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamışken, iş insanı Baş sosyal medya fenomeni Mina Ceran’la görüntülenmişti.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Adı Hakan Baş ile aşk dedikodularına karışan Mina Ceran, Beyoğlu'nun arka sokaklarında yer alan bir falcıda ortaya çıktı.

Fal baktıran Mina Ceran ve arkadaşı Berrin Keklikler'in o halleri objektiflere böyle yansıdı.

MİNA CERAN KİMDİR?

Mina Ceran 2013'te bir market zincirinin düzenlediği "Face of Antalya" adlı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Mine Ceran, Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül ile yaklaşık 2.5 yıl aşk yaşadı. İkili, temmuz ayında ayrılık kararı almıştı.

BERRİN KEKLİKLER KİMDİR?

7 Nisan 1994 Gelsenkirchen, Almanya doğumlu olan Berrin Keklikler, Miss Universe Turkey 2013 ünvanını kazanmış ve ülkesini Miss Universe 2013 yarışmasında temsil etmiştir.

Çılgın Dersane Üniversitede filminde rol almıştır. Berrin Keklikler, Survivor yarışmasına katılan Berna Keklikler'in kardeşidir.

Berrin Keklikler şarkıcılık yapmaktadır.

